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20 апреля 2021 г.

Указ губернатора Пермского края от 20 апреля 2021 года № 52 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. № 150, от 12 ноября 2020 г. № 151, от 03 декабря 2020 г. № 157, от 11 декабря 2020 г. № 158, от 25 декабря 2020 г. № 178, от 22 января 2021 г. № 8, от 05 февраля 2021 г. № 11, от 20 февраля 2021 г. № 18, от 05 марта 2021 г. № 29, от 12 марта 2021 г. № 36, от 19 марта 2021 г. № 40) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова "по 25 апреля 2021 г." заменить словами "по 23 мая 2021 г.";

1.2. в пункте 4 слова "по 25 апреля 2021 г." заменить словами "по 23 мая 2021 г.";

1.3. абзац третий пункта 5.6 признать утратившим силу;

1.4. дополнить пунктами 5.9 - 5.11 следующего содержания:

"5.9. с 23 мая 2021 года допускается открытие и функционирование организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов при условии соблюдения санитарных требований и выполнения противоэпидемических мероприятий, установленных Роспотребнадзором, Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю;

5.10. прием детей из других субъектов Российской Федерации в организации отдыха детей и их оздоровления Пермского края осуществляется при наличии у детей отрицательных результатов обследования, определяющего генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, проведенного не ранее чем за 3 календарных дня до заезда в организацию отдыха детей и их оздоровления;

5.И. выезд детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за пределами Пермского края, может осуществляться при наличии у детей и сопровождающих их лиц отрицательных результатов обследования, определяющего генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, проведенного не ранее чем за 3 календарных дня до выезда.";

1.5. пункт 12.2 признать утратившим силу;

1.6. пункты 16-17.2 признать утратившими силу;

1.7. пункт 18.3 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Д.Н.Махонин



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