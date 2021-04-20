Песков назвал поведение Праги разрушительным

Президент России не будет проводить сейчас переговоры с руководством Чехии.

"Таких планов нет", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы.

Комментируя ситуацию с обвинениями в адрес России со стороны Чехии, Песков заявил: "Мы, безусловно, такое поведение Праги считаем абсолютно безосновательным, разрушительным с точки зрения двусторонних отношений". "Мы считаем лишенной здравого смысла такую линию Праги", - добавил он.

"Выглядит это все как попытки быть похожими в непредсказуемых, агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном", - сравнил пресс-секретарь президента.