Приговор экс-главе Балтийского центра диалога культур признан законным

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе обвинительный приговор за госизмену экс-главе Балтийского центра диалога культур Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Первого апелляционного суда.

"Приговор вступил в силу", - сказала пресс-секретарь.

В конце прошлого года Антонина Зимина была приговорена по обвинению в госизмене к 13 годам лишения свободы, ее муж - к 12,5 годам.

Супруги вину не признают. По данным следствия, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу. В дальнейшем она выполняла задания по сбору и передаче спецслужбам Латвии сведений, составляющих государственную тайну. Также, по данным следствия, в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца.