Путин подписал закон о расширении общефедеральных партийных списков на выборах

Документ был принят Госдумой 6 апреля и одобрен Советом Федерации 14 апреля.

Норма стала результатом компромисса между фракциями Госдумы - изначально предлагалось увеличить списки вдвое - до 20 человек. Против была часть депутатов и профильный комитет Совфеда, который уже готовил отрицательный отзыв на инициативу, рассказал его председатель Андрей Клишас, представляя закон на пленарном заседании палаты. Однако после консультаций в Госдуме решено было увеличить общефедеральную часть списка с 10 до 15 человек.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, новая модель добавляет парламентским партиям устойчивости. Избирательная кампания, по его оценке, сможет пройти более эффективно.

Напомним, по действующему законодательству федеральный список партии может включать в себя от 200 до 400 фамилий кандидатов, он делится на общефедеральную и региональные части. Эта группа партийных выдвиженцев борется за 225 мест в Госдуме, которые распределяются по итогам голосования за партийные списки, получившие не менее пяти процентов голосов избирателей.

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, "в первую очередь депутатские мандаты переходят к зарегистрированным кандидатам, включенным в общефедеральную часть федерального списка кандидатов, в порядке очередности их размещения в этой части".