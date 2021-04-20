Путин поручил разработать новую госпрограмму научно-технического развития

Президент указал правительству разработать и утвердить новую государственную программу в области научно-технологического развития России.

При этом нужно, в частности, предусмотреть механизмы финансирования важнейших инновационных проектов государственного значения и мероприятия, направленные на использование отечественных научных результатов для выпуска новой высокотехнологичной продукции на территории России, а также для модернизации и развития отраслей экономики. Срок исполнения - 15 октября.

Кроме того, следует прописать механизмы привлечения средств частных организаций и организаций с госучастием для реализации научных, научно-технических проектов на базе ведущих научных организаций и вузов.

Доклад нужно подготовить до 15 октября этого года, а затем - до 1 апреля 2022 года.