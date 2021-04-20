Путин: РФ рассчитывает на развитие конструктивного диалога с Кубой

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму первому секретарю ЦК коммунистической партии Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу. Российский лидер поздравил его с избранием.

- Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов, - говорится в телеграмме.

Также Владимир Путин поздравил Рауля Кастро с успешным проведением VIII съезда коммунистической партии Кубы. По словам президента России, трудно переоценить личный вклад Кастро в развитие отношений между Россией и Кубой. Владимир Путин также выразил уверенность в том, что конструктивное взаимодействие между странами будет и впредь укрепляться на всех направлениях.

Напомним, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес был утвержден на должность первого секретаря ЦК Компартии Кубы, где он сменит Рауля Кастро.