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20.04.2021 09:39
Рубрика: Власть

Путин: РФ рассчитывает на развитие конструктивного диалога с Кубой

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму первому секретарю ЦК коммунистической партии Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу. Российский лидер поздравил его с избранием.

Фото: LUONG THAI LINH / POOL / AFP
Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро в должности первого секретаря Компартии

- Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов, - говорится в телеграмме.

Также Владимир Путин поздравил Рауля Кастро с успешным проведением VIII съезда коммунистической партии Кубы. По словам президента России, трудно переоценить личный вклад Кастро в развитие отношений между Россией и Кубой. Владимир Путин также выразил уверенность в том, что конструктивное взаимодействие между странами будет и впредь укрепляться на всех направлениях.

Напомним, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес был утвержден на должность первого секретаря ЦК Компартии Кубы, где он сменит Рауля Кастро.

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