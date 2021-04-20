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20.04.2021 08:40
Рубрика: Общество

Главархив опубликовал все списки награжденных "За оборону Москвы"

Текст: Любовь Проценко

В виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" появились более полумиллиона имен награжденных медалью "За оборону Москвы". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала: "Очень важно сохранять не только историю страны и историю города, но и историю каждой отдельно взятой семьи. Именно поэтому 5 декабря, в День воинской славы России, мы запустили очень важный проект по публикации списков награжденных медалью "За оборону Москвы". За эти несколько месяцев была проделана очень большая работа по оцифровке и публикации данных. И сегодня горожане могут увидеть имена своих родственников среди полумиллиона имен людей, которые совершили настоящий трудовой подвиг. И это не военнослужащие, а мирные жители - работники, инженеры, колхозники, служащие, студенты, домохозяйки. Треть из всех награжденных - женщины и дети. Все фамилии расположены в алфавитном порядке, поэтому их легко найти".

Фото: Минобороны РФ
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Помимо списков горожан, музей дополнили и 30 роликами, в которых московские школьники читают письма своих ровесников, заставших немцев в Солнечногорском районе Московской области в ноябре 1941 года. Например, дети рассказывают о том, как они жили в немецкой оккупации, как фашисты издевались над красноармейцами, грабили и убивали местных жителей. Во многих письмах дети писали, что никогда не смогут забыть те две недели, которые они провели рядом с немецкой армией, настолько это было страшно и тяжело для них. Школьники рассказали, что даже при отступлении фашисты сожгли все "дома, сараи, колхозные постройки, школу, библиотеку, магазин", угнали скот и зарезали всю птицу.

В виртуальном музее можно увидеть фильм об обороне Москвы. В его основу легли интервью двух женщин, ветеранов Великой Отечественной войны - Аполлинарии Карцевой и Ларисы Мартиросян. Обе женщины - участницы обороны Москвы. Увидеть же сохранившиеся оборонительные сооружения можно на интерактивной карте.

Шестьсот тысяч жителей столицы, из них свыше 400 тысяч женщин, вышли на оборонительное строительство в октябре 1941 года. Длина только противотанковых рвов, сооруженных их трудом под Москвой, составила 676 км - примерное расстояние от Москвы до Чебоксар. Горожане возводили оборонительные сооружения вплоть до конца Курской битвы в 1943 году, когда немецкую армию окончательно лишили возможности прорваться к столице.

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