Москва встала в десятибалльных пробках

Десять баллов из десяти возможных. Такая ситуация с дорожными пробками наблюдается в настоящее время в Москве. Как сообщает сервис "Яндекс. Пробки", центральная часть города оказалась практически парализована.

Стоят Садовое и Третье транспортное кольца, Новый Арбат, Каланчевская, улица 1905 года, отдельные участки шоссе Энтузиастов и Рязанского проспекта. Сильные заторы наблюдаются у станций метро "Таганская", "Добрынинская" и "Красные ворота". Плохо едет МКАД - пробки наблюдаются на разных участках практически на всем протяжении кольца.

Учитывая непогоду - в Москве начались затяжной дождь и сильный ветер, которые нередко провоцируют множество мелких ДТП, - ситуация на дорогах стабилизируется не раньше 21.00. Но и тогда приложение прогнозирует не менее 5 баллов.