НАК: Более 200 потенциальным боевикам не позволили выехать из России

За два года более 200 гражданам России - сторонникам международных террористических организаций - не позволили уехать из России и влиться в ряды боевиков за рубежом. Об этом на онлайн-брифинге в Москве заявил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.

По его словам, за организацию каналов нелегальной миграции с 2012 по 2020 год осуждены более 1000 человек. При этом, по данным НАК, Росфинмониторинг в прошлом году заблокировал активы 1200 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, более чем на 57 миллионов рублей. Всего были выявлены и пресечены 184 канала финансирования терроризма. Игорь Кулягин также сообщил, что к международному банку данных ФСБ по противодействию терроризму подключены 57 спецслужб из 43 стран и международных организаций Европы, Азии, Африки и Америки.