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20.04.2021 09:00
Рубрика: Культура

Наталья Сергунина: Более 50 онлайн-мероприятий пройдет в рамках акции "Библионочь-2021"

Текст: Любовь Проценко
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, акция посвящена 60-летию первого полета Юрия Гагарина в космос, а также Году науки и технологий. Она пройдет в столице в десятый раз. В этом году ее проведут онлайн-формате в ночь с 24 на 25 апреля, участие бесплатное. Ключевая тема акции - "Через книги к звездам".

Фото: Ирина Штольба/ РГ
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"В предстоящей "Библионочи" примут участие библиотеки, культурные центры, музеи. Вместе культурные площадки Москвы проведут больше 50 онлайн-мероприятий. Трансляции основной программы начнутся 24 апреля в 18 часов и продлятся до четырех часов утра следующего дня. Традиционно готовится и специальная детская программа под названием "Библиосумерки", она стартует пораньше - в 16 часов", - рассказала Наталья Сергунина.

Участников ждут встречи с писателями и космонавтами, мастер-классы и видеоподкасты. Большая часть мероприятий пройдет в прямом эфире. Для акции подготовили пять центральных онлайн-площадок, каждая из которых представит свою программу.

Для детей и их родителей будет работать площадка "Библиосумерки". На канале "ПРОчтение и не только" зрители увидят интервью с современными российскими писателями. Любителей видеоподкастов ждут на площадке "Соседний стеллаж", а тех, кто интересуется наукой и космосом, приглашают на канал "Просто космос" Театральные читки и встречи с писателями пройдут на площадке "Диалоги о прошлом и будущем".

Посмотреть расписание трансляций можно на сайте акции. В частности, программа для детей на канале "Библиосумерки" начнется в 16:00 и продлится до 22:00. Трансляции будут вести из студии в Центральной городской детской библиотеке имени А.П. Гайдара. Программа откроется презентацией книги с эффектом дополненной реальности "Игорь Курчатов. Секрет Бороды". Такие издания нужно "читать" при помощи специального мобильного приложения, поддерживающего AR-технологии. Необходимо навести на иллюстрацию в книге камеру смартфона - и на экране читатель получит дополнительную аудио- и видеоинформацию. Благодаря дополненной реальности сложные энциклопедические факты можно подать увлекательно и наглядно. Книгу о гениальном физике и основоположнике атомной отрасли представят ее авторы Наталья Акулова и Ирина Разумовская.

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