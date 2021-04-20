Обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске предложили лечить

В Ярославский областной суд поступило уголовное дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Виталия Молчанова, обвиненного в изнасиловании и убийстве двух малолетних дочерей своей сожительницы в Рыбинске.

Тела девочек 2006 и 2011 годов рождения были обнаружены в квартире на улице Инженерной в Рыбинске 15 сентября 2020 года. Подозрение в совершении преступления сразу пало на сожителя матери детей, который пустился в бега. Задержали его через трое суток возле одного из рыбинских садоводств. В содеянном мужчина сознался и заявил, что в момент совершения преступления был пьян.

Молчанов обвиняется в убийстве двух малолетних лиц с особой жестокостью; насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; покушении на изнасилование и надругательстве над телами умерших.

- В ходе следствия установлено, что мужчина страдает психическим расстройством, что лишало его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

По ее словам, несмотря на выводы экспертов о психическом расстройстве обвиняемого, суд будет устанавливать все обстоятельства совершения преступления. Дата рассмотрения дела пока не назначена, но в суде сообщили, что заседание будет закрытым.