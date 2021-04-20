Собянин поддержал предложение бизнеса по проведению акции для вакцинировавшихся пожилых людей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем персональном блоге, что к нему обратилась Московская торгово-промышленная палата. Бизнес серьезно обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Чтобы избежать европейского сценария в Москве, ТПП предлагает реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу.

Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе.

Учитывая, что в городе последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться, мэр пишет: "Я считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания. Более того, думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса".

По его словам деньги на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса.

А Правительство Москвы обеспечит всю необходимую организационную поддержку. Используем для этого инфраструктуру, созданную в прошлом году, когда город успешно реализовал программу стимулирования потребительского спроса "Миллион призов".

Предлагаю счет для перечисления пожертвований на программу поощрений вакцинации москвичей старшего поколения:

О запуске программы мэр пообещал сообщить в ближайшее время.