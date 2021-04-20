Собянин поддержал предложение бизнеса по проведению акции для вакцинировавшихся пожилых людей

Новости

В Екатеринбурге в зоопарке из-за посетителей погиб белый медведь 18:27
"Бавария" отказалась от участия в Суперлиге 18:26
В столице пробки достигли 9 баллов 18:24
Постпред РФ при ОЗХО: Запад создает механизм дискредитации неугодных государств 18:14
В Праге допустили высылку всех дипломатов РФ и обнуление отношений с Москвой 18:04
Непал одобрил применение вакцины "Спутник V" 18:03
Деловой центр "Москва-Сити" заволокло дымом из-за пожара поблизости 18:02
Ученые заявили о необходимости перерывов между видеоконференциями 18:00
Дмитрий Чернышенко и гендиректор ФИВБ обсудили подготовку к ЧМ по волейболу 17:58
В Петербурге рабочий пострадал при вспышке паров на Кировском заводе 17:44
В центре Москвы введут ограничения для подготовки к параду Победы 17:06
Названы популярные в России планшеты и ноутбуки 17:04
Государство поддержит экспорт лекарств 17:04
В Чехии заявили о невозможности рассекречивания данных по взрывам в Врбетице 17:02
Количество "пьяных аварий" в Москве с начала года снизилось вдвое 16:58
Глава МОК выступил против создания футбольной Суперлиги 16:22
Россия ограничила зону полетов над Черным морем 16:20
В Санкт-Петербурге будут судить серийных грабителей ювелирных салонов 16:15
Шойгу назвал срок окончания испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" 16:10
Лукашенко: Нормализация ситуации в Донбассе зависит только от Киева 16:10
"Фобос": "Супердождь" в Москве продлится сутки 16:10
Названы самые востребованные вакансии в российских городах 16:06
ЦБ отметил снижение достаточности капитала банка "Восточный" 16:04
В столице начался рейд по проверке тонированных автомобилей 16:01
Дети силовиков получили приоритет при зачислении в ведомственные вузы 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
20.04.2021 17:27
Рубрика: Общество

Собянин поддержал предложение бизнеса по проведению акции для вакцинировавшихся пожилых людей

Текст: Любовь Проценко
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем персональном блоге, что к нему обратилась Московская торгово-промышленная палата. Бизнес серьезно обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Чтобы избежать европейского сценария в Москве, ТПП предлагает реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Опрос: Выросла доля россиян, готовых к вакцинации против COVID-19

Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе.

Учитывая, что в городе последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться, мэр пишет: "Я считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания. Более того, думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса".

По его словам деньги на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса.

А Правительство Москвы обеспечит всю необходимую организационную поддержку. Используем для этого инфраструктуру, созданную в прошлом году, когда город успешно реализовал программу стимулирования потребительского спроса "Миллион призов".

Предлагаю счет для перечисления пожертвований на программу поощрений вакцинации москвичей старшего поколения:

О запуске программы мэр пообещал сообщить в ближайшее время.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин подписал закон о расширении общефедеральных партийных списков на выборах
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях
Госдума запретила чиновникам двойное гражданство
Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока-2"
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19