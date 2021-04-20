В Москве вор ударил ножом работника магазина

Заурядная кража в продуктовом магазине внезапно превратилась в разбой с поножовщиной. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила о задержании сотрудниками угрозыска 44-летнего ранее судимого жителя столицы.

Все случилось в Солнцевском районе на Родниковой улице. В торговую точку зашел неизвестный мужчина, которого уже замечали в краже. Опознав пришедшего по камерам видеонаблюдения, работники магазина попытались остановить его, однако тот достал нож и несколько раз ударил одного из работников в грудь. Скорая доставила раненого в лечебное учреждение.

А скрывшийся было преступник вновь пришел в этот же магазин и, угрожая продавцам ножом, забрал неоплаченный товар.

В итоге налетчик взят под стражу. В отношении его возбуждены уголовные дела по статьям 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и 162 - "Разбой".