В Москве выездная бригада вакцинации от COVID-19 заработает в ЦУМе

В Москве с 21 апреля сделать прививку от коронавируса можно будет в ЦУМе. Помимо этого, вакцинация начнется еще в двух торговых центрах. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Практика показывает, что приходить вакцинацию москвичи предпочитают именно в таких точках. К примеру, в ГУМе прививку сделали уже более 15,5 тысячи человек. Поэтому мы продолжаем расширять возможности для вакцинации, выбирая для ее проведения главные точки притяжения. Кроме ЦУМа завтра запустится вакцинации еще в двух торговых центрах. Такое движение прививочных бригад по городу стало за последние месяцы традиционным", - рассказала она.

С 21 апреля выездные бригады вакцинации против коронавируса заработают также в торговых центах "Шангал" и "XL Дмитровка". Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. График работы выездных бригад опубликован на сайте.

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8.00 до 20.00.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 92 клиники уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.