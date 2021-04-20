В столице пробки достигли 9 баллов

В столице из-за дождя пробки на дорогах достигли 9 баллов. Об этом сообщает аналитический центр "Яндекс.Пробки".

По данным портала, основные заторы - на Бульварном и Садовом кольце. Третье транспортное кольцо почти все красное. Много заторов на вылетных магистралях в сторону области. Сильно затруднено движение на МКАДе: стоит магистраль в районе съезда на Каширское и Волгоградское шоссе, в сторону Ленинградского и Киевского шоссе, заторы в районе съезда на Звенигородское шоссе и на другие трассы. Портал советует автомобилистам воспользоваться общественным транспортом или подождать, пока ситуация на дорогах станет лучше.

Напомним, что ранее департамент транспорта Москвы прогнозировал в вечерние часы ухудшение дорожной ситуации, но максимальный трафик должен был ухудшиться не сильнее, чем до 7-8 баллов.