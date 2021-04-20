На Камчатке сезонных рабочих допустят до путины при наличии ПЦР-теста

В Камчатском крае сезонных работников допустят к трудовой деятельности на период лососевой путины при отрицательном результате ПЦР-теста и наличии антител. Иначе все сотрудники должны будут изолированы на две недели в местах временного размещения.

Об этом сообщил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский на совещании по организации рыбного сезона.

"Важным требованием в 2021 году является получение справок в других регионах по результатам проведения двух тестирований не ранее, чем за трое суток до даты прилета на Камчатку", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что субъект дополнительно получит 10 тысяч доз препарата "ЭпиВакКорона" для вакцинации рыбаков.