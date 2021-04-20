В Якутии началась подготовка к Международным интеллектуальным играм

В Якутии началась подготовка к II Международным интеллектуальным играм (International Science Games). Указ об их проведении на территории региона подписал глава республики Айсен Николаев.

В пресс-службе регионального Целевого фонда будущих поколений, которому отведена роль координатора, "РГ" сообщили, что сейчас эксперты российского и международного уровня определяют содержательную часть детских интеллектуальных состязаний. Минобразования региона совместно с фондом работает над концепцией мероприятия.

Первые Международные интеллектуальные игры прошли в Якутске в июле 2018 года.

"Событие охватило более 1500 участников - школьников, педагогов, экспертов из 39 стран мира и 11 регионов Российской Федерации", - отметили в пресс-службе фонда.

Вторые Игры намечены на 2022 год. Организаторы считают, что МИИ-2022 могут собрать значительно больше участников, поскольку пройдут в новом формате, предусматривающем несколько очных и дистанционных этапов. Основательный опыт онлайн-занятий с детьми в республике накоплен в результате вынужденного перехода на дистанционный формат обучения школьников. Якутия вошла в пятерку регионов, которые справились с этим лучше других.

Поручив правительству республики и Целевому фонду будущих поколений начать подготовку к проведению вторых Международных интеллектуальных игр, глава региона подчеркнул, что они должны пройти с самым широким вовлечением детей Якутии.

- У каждого из них должна быть возможность стать причастным к событию, которое соберет на одной цифровой платформе тысячи талантливых детей со всего мира, - отметил он.

Победители МИИ-2022 получат возможность выезжать на учебу и стажировки в ведущие научные центры мира, а также участвовать в международных научных событиях высокого уровня.