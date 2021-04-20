В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за снегопада

Во вторник в Петропавловске-Камчатском из-за сильного снегопада отменили занятия первой и второй смены во всех школах и в учреждениях дополнительного образования.

По данным городской администрации, за несколько часов выпало 64 миллиметров осадков в виде дождя и снега при среднемесячной норме в 84 миллиметра.

"На дорогах работает специализированная техника для снегоочистки и расширения основных магистралей и внутриквартальных проездов. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим", - говорится в сообщении.

Из-за циклона с 20 по 22 апреля в горных районах краевого центра объявлена повышенная лавинная опасность.