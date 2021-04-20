В Приамурье восстановили подачу электроэнергии

В Амурской области восстановили подачу электроэнергии, которой несколько часов не было в Белогорске, Ромненском и Белогорском муниципальных округах, Серышевском и Ивановском районах.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе филиала "Россети ФСК ЕЭС" МЭС Востока, авария произошла из-за локального повреждения оборудования на подстанции 220 кВ "Белогорск".

"Благодаря оперативным действиям ремонтного персонала, все потребителям включили электроэнергию в 10:39 по московскому времени", - отметили в пресс-службе.