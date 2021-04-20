Дмитрий Махонин: Прикамье разработает стратегию цифровой трансформации

Опыт и инструментарий, полученные в ходе проходящей в эти дни в Перми стратсессии "Стратегия цифровой трансформации Пермского края-2030", будут рекомендованы Министерством цифрового развития РФ для разработки аналогичных документов в других регионах.

Прикамье вошло в число шести пилотных субъектов РФ, где будут разработаны региональные стратегические планы цифровизации.

Как подчеркнул губернатор края Дмитрий Махонин, регион одним из первых начал разработку стратегии.

- Прикамье не случайно было выбрано пилотной площадкой. Этому способствовали и наш образовательный потенциал в секторе IT, и развитый бизнес в сфере высоких технологий. Базой для отрасли, конечно, являются наши технопарки, крупные телекоммуникационные холдинги, IT-компании. Мы ценим наше сотрудничество и рассчитываем на то, что не только вместе разработаем стратегию цифровой трансформации, но и сообща будем ее реализовывать. Регион подходит к вопросу цифровизации комплексно: за последние три года запущено большое количество проектов и информационных систем. Очень важно, что они направлены на улучшение жизни во всех сферах. Это самое главное. Наш край входит в число цифровых лидеров страны. И это должно напрямую отражаться на создаваемой для жителей среде. Считаю, что Пермь Великая - это не только про историю и культуру, но и про большое цифровое будущее региона, - обозначил губернатор. - Решить проблему цифровой трансформации без вовлечения рынка и бизнеса невозможно.

- Чиновники не смогут найти ответы на вопросы для всех отраслей. Такую задачу можно решить только в связке с бизнесом, максимально консолидировав их интеллектуальный, технологический и инвестиционный потенциал. Наша цель - создать все условия для этого", - отметил директор по цифровой трансформации госкорпорации "Ростех" Рачик Петросян.

Первый день стратегической сессии посвятили обсуждению задач цифровой трансформации, федеральных установок, показателей, рисков, а также ресурсов, необходимых для достижения целей. В дискуссии приняли участие директор по региональной политике АНО "Цифровая экономика" Александр Зорин, директор по региональной и отраслевой цифровой трансформации АНО "РТ-ЦТ" Виктория Кузнецова, президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владислав Онищенко, первый вице-президент Фонда "Центр стратегических разработок" Глеб Покатович, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов. Во второй и третий деть стратсессии, которые пройдут сегодня и 21 апреля, шесть рабочих групп будут работать над формированием разделов стратегии по отдельным отраслям.

- Мы решили сформировать стратегии, где планируем использовать технологии цифровой трансформации, при которых экономика региона могла бы работать эффективнее. Поэтому поставили задачу идти широким фронтом. До конца этого года мы разрабатываем решения для таких отраслей как строительство, промышленность, сельское хозяйство, физическая культура и спорт, туризм, массовые коммуникации и молодежная политика. Последняя отрасль ранее с точки зрения цифровизации не рассматривалась, но сейчас у нас иная позиция. Молодое поколение - это те люди, которые, работают с современными цифровыми технологиями и будут активно участвовать в развитии цифровой экономики, - сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников.

Пермский край должен утвердить стратегию по пяти базовым отраслям до середины июля 2021 года, после чего наработанные практики и форматы документа будут переданы остальным регионам.