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20.04.2021 13:58
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области восемь домов загорелись из-за пала сухой травы

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Восемь жилых домов загорелись в результате пала сухой травы в селе Ивановское Богородского района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:50. В 13:02 был объявлен ранг пожара №2. На месте происшествия работает 5 единиц техники, 18 человек личного состава.

С 19 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. С момента схода снега в регионе было зафиксировано свыше 300 пожаров сухой растительности. Огнем уничтожено несколько домов, погиб один человек.

"На сегодняшний день в Нижегородской области сложилась катастрофическая ситуация с горением сухой травянистой растительности. Десятки таких случаев фиксируются в течение последних нескольких дней. Пожарно-спасательные подразделения едва успевают возвращаться в часть и снова выезжают на тушение сухостоя", - отметили в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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