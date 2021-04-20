В Нижегородской области восемь домов загорелись из-за пала сухой травы

Восемь жилых домов загорелись в результате пала сухой травы в селе Ивановское Богородского района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:50. В 13:02 был объявлен ранг пожара №2. На месте происшествия работает 5 единиц техники, 18 человек личного состава.

С 19 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. С момента схода снега в регионе было зафиксировано свыше 300 пожаров сухой растительности. Огнем уничтожено несколько домов, погиб один человек.

"На сегодняшний день в Нижегородской области сложилась катастрофическая ситуация с горением сухой травянистой растительности. Десятки таких случаев фиксируются в течение последних нескольких дней. Пожарно-спасательные подразделения едва успевают возвращаться в часть и снова выезжают на тушение сухостоя", - отметили в ведомстве.