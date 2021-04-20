В Прикамье школьников по ошибке поставили на наркологический учет

В городе Оханск Пермского края родители нескольких школьников пожаловались в районную прокуратуру на действия медицинских работников, которые ранее осуществляли осмотр детей и поставили их на наркологический учет.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве, по факту постановки школьников на наркологический учет была проведена ведомственная проверка, а также проверка районной прокуратуры. По их результатам выяснилось, что сотрудники ГБУЗ ПК "Оханская ЦРБ", проводившие профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, допустили ошибочную кодировку диагнозов.

В дальнейшем все шифры были исправлены, а виновный медицинский персонал привлечен к дисциплинарной ответственности.