Четверо жителей Приангарья пойдут под суд за похищение бизнесмена

Следственный комитет завершил работу над уголовным делом четверых жителей города Усолье-Сибирское. Их обвиняют в похищении человека, вымогательстве, мошенничестве, разбое и хранении боеприпасов. Эти преступления были совершены группой по предварительному сговору, с применением опасного для жизни насилия и оружия, рассказали в главке Следственного комитета РФ по Иркутской области.

По данным сыщиков, начиная с 2019 года, преступная группа угрожала бизнесмену и требовала у него 15 миллионов рублей. В 2020 году члены банды, вооруженные пистолетом, похитили предпринимателя рядом с одним из бизнес-центров Иркутска и во время поездки в автомобиле по городу вымогали у жертвы деньги. Следователи упоминают также о разбое: у мужчины забрали имущество и наличные средства.

Поездка вымогателей в автомобиле с похищенным человеком завершилась задержанием - сотрудники областной полиции и бойцы Росгвардии блокировали машину на улице Ленина столицы региона и повязали преступников. Позже дома у одного из членов группы изъяли боеприпасы.

Как выяснили следователи, в 2017 году нынешние фигуранты уголовного дела похитили у бизнесмена 35 миллионов рублей.

Известно и еще об одном эпизоде преступной деятельности: в 2019 году два члена группы в Усольском районе угрожали насилием другому предпринимателю, требуя 20 миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд.