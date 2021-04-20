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20.04.2021 08:34
Рубрика: Происшествия

Сибирячка опознала убийцу матери через 24 года после преступления

Текст: Дмитрий Машуков

Следователи предъявили рецидивисту из Сосновоборска обвинение в убийстве и разбое. Преступления были совершены почти четверть века назад, сообщает главк СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

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Утром 4 июля 1997 года в Сосновоборске злоумышленник в маске проник в одну из квартир многоэтажного дома и в присутствии 23-летней женщины выстрелил из обреза ружья в ее мать. Угрожая смертью, преступник потребовал деньги, забрал около 900 тысяч рублей и скрылся. Хозяйка квартиры скончалась в больнице от огнестрельного ранения.

Личность предполагаемого убийцы установили через много лет после злодеяния. Это 56-летний не раз судимый житель Сосновоборска. Подозреваемого задержали сотрудники управления МВД по Красноярскому краю при поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

Как выяснили следователи, мужчина замыслил преступление, зная, что потенциальная жертва организовала дома торговлю алкоголем и, следовательно, имеет деньги, уточнили в региональном главке МВД.

На допросе рецидивист дал признательные показания. Женщина, ставшая более двух десятилетий назад очевидцем убийства матери, во время процедуры опознания уверенно указала на подозреваемого, добавили в СК.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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