В Кузбассе отец забрал сына из роддома на эвакуаторе

Житель Кемерова приехал забирать супругу с новорожденным сыном из роддома на эвакуаторе с установленной на нем коляской.

Медики Кузбасской областной детской клинической больницы рассказали о том, как встречают счастливые отцы своих долгожданных дочерей и сыновей из роддома.

- Запускают летающие светящиеся сердца в небо, украшают площадки перед окнами роддома цветами и шарами, зимой на снегу рисуют огромные сердца, заказывают лимузины и салюты. Казалось бы, удивить сотрудников роддома уже невозможно, - написали врачи в Instsgram больницы. - Но сегодня счастливый папа доставил карету для сына прямо на эвакуаторе с мигалкой. Вот такая встреча с огоньком!

Отец малыша рассказал, что решил удивить жену и приехать за ней на эвакуаторе, на котором проработал больше года. Он украсил машину разноцветными воздушными шарами и включил сигнальные огни.

Судя по видеоролику, сюрприз супруге понравился.