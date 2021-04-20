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20.04.2021 07:33
Рубрика: Происшествия

В Черкесске раскрыли убийство 23-летней давности

Текст: Николай Грищенко

В Карачаево-Черкесии сотрудники республиканского СК раскрыли убийство девушки, которое произошло 23 года тому назад. Изобличить подозреваемых в преступлении помогли новые методы и оборудование криминалистического отдела.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в марте 1998 года на улице Октябрьской Черкесска было обнаружено тело молодой девушки. Предполагалось, что она погибла в результате несчастного случая - упала с балкона пятиэтажного дома.

Фото: Прокуратура Ростовской области
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"В ходе работы следователей и криминалистов следственного управления по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, проанализированы материалы данного уголовного дела, а также тщательно проверены собранные доказательства. В марте 2021 года было принято решение возобновить производство по делу и назначить дополнительную судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

Подозрения следователей подтвердились - ряд телесных повреждений девушка получила в результате неоднократных ударов тупым предметом, а не от падения.

Под тяжестью неопровержимых доказательств подозреваемый в убийстве, и лжесвидетель дали признательные показания. Они рассказали, что после распития спиртных напитков возникла ссора и обвиняемый сначала избил свою жертву, а потом, стоя с потерпевшей на балконе, толкнул девушку, которая потеряла равновесие и упала с пятого этажа.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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