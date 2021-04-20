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20.04.2021 14:47
Рубрика: Общество

Петербургский блогер сконструировал солнцемобиль

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: YouTube-канал Никиты Поддубного Фото: YouTube-канал Никиты Поддубного
Фото: YouTube-канал Никиты Поддубного

Молодой петербургский умелец и видеоблогер Никита Поддубнов самостоятельно сконструировал солнцемобиль - машину, работающую только на солнечной энергии.

Фото: скриншот с youtube.com
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О процессе создания солнцемобиля Никита довольно подробно рассказывает на своем канале в YouTube. В частности, для передней подвески он взял раму от багги. Для того чтобы автомобиль был как можно легче, постарался по максимуму использовать алюминий. Из него и частично из черного металла сварена основа средства передвижения. Обшивка - композитные панели, представляющие собой слой пластика между двумя тонкими слоями алюминия. В результате получилось легкое, очень простого вида сооружение с тремя подвижными солнечными панелями.

- Чтобы достичь максимальной эффективности, нужно все три панели направить под углом 90 градусов к солнцу, - рассказывает Никита. - Мой солнечный автомобиль также должен являться для меня автодомом. К примеру, пока солнце заряжает аккумуляторы, мне надо где-то спать и есть.

В машине действительно можно лежать, вытянувшись в полный рост. Если все убрать из салона, получается ровное пространство длиной два метра. Правда, ноги при этом оказываются в багажнике.

Солнцемобиль уже прошел первые испытания. Весеннего петербургского солнца оказалось достаточно для зарядки батарей. По словам Никиты Поддубнова, теоретически его машина сможет разгоняться до 60 километров в час. Но сначала нужно привести в порядок тормозную систему.

Фильм о создании солнцемобиля сопровождается не только техническими комментариями, но и веселыми песенками в исполнении самого Никиты: "Энергия света, энергия добра. Ох, дождусь я лета, встану я с утра…" Летом умелец намерен отправиться в целое путешествие на собственноручно сконструированной машине. Цель - проехать тысячу километров исключительно на солнечной энергии.

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