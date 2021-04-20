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20.04.2021 19:23
Рубрика: Общество

В Петербурге полмиллиона человек привились от COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге прививки от коронавирусной инфекции сделали 506 тысяч человек, из них 335 тысяч горожан ввели оба компонента вакцины. Об этом сообщает администрация Северной столицы.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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По данным Смольного, 40 процентов от всех привившихся - это пенсионеры. В домах престарелых доля привитых постояльцев превышает 95 процентов.

Сейчас вакцинация проводится в 134 точках по всему городу. В частности, прививки делают в 107 городских поликлиниках и больницах, также пункты вакцинации открыты в шести медицинских центрах федерального подчинения. Можно сделать прививку и в 21 частной клинике.

Также вакцинацию осуществляет 21 выездная медицинская бригада, кроме того, работают 13 мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах. В последних можно сделать прививку без предварительной записи.

В скором времени в Петербурге начнут делать прививки на дому. Сейчас алгоритм работы медицинских бригад прорабатывается петербургским комитетом по здравоохранению и городским управлением Роспотребнадзора. Известно, что вакцинироваться на дому смогут пожилые петербуржцы и люди с тяжелыми формами инвалидности, то есть, те, кто не в состоянии дойти до поликлиники или торгового центра, чтобы сделать там прививку.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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