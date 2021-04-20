В Петербурге полмиллиона человек привились от COVID-19

В Петербурге прививки от коронавирусной инфекции сделали 506 тысяч человек, из них 335 тысяч горожан ввели оба компонента вакцины. Об этом сообщает администрация Северной столицы.

По данным Смольного, 40 процентов от всех привившихся - это пенсионеры. В домах престарелых доля привитых постояльцев превышает 95 процентов.

Сейчас вакцинация проводится в 134 точках по всему городу. В частности, прививки делают в 107 городских поликлиниках и больницах, также пункты вакцинации открыты в шести медицинских центрах федерального подчинения. Можно сделать прививку и в 21 частной клинике.

Также вакцинацию осуществляет 21 выездная медицинская бригада, кроме того, работают 13 мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах. В последних можно сделать прививку без предварительной записи.

В скором времени в Петербурге начнут делать прививки на дому. Сейчас алгоритм работы медицинских бригад прорабатывается петербургским комитетом по здравоохранению и городским управлением Роспотребнадзора. Известно, что вакцинироваться на дому смогут пожилые петербуржцы и люди с тяжелыми формами инвалидности, то есть, те, кто не в состоянии дойти до поликлиники или торгового центра, чтобы сделать там прививку.