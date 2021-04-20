В Петербурге прошла первая сводная тренировка военного парада

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла первая сводная тренировка военного парада в честь 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовали более четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств, курсантов и кадетов.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, парадные расчеты выполняли строевые приемы с оружием и без, отрабатывали элементы торжественного марша, слаженность в ходе передвижения и перестроения.

На тренировке были соблюдены все санитарно-противоэпидемиологические меры. Все транспортные средства продизенфицировали, военнослужащие и другие участники тренировки находились под наблюдением медиков и прошли многоразовую термометрию.

Все имеют средства индивидуальной защиты. Контакты с другими военнослужащими и местным населением исключены.