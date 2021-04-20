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20.04.2021 16:15
Рубрика: Происшествия

В Санкт-Петербурге будут судить серийных грабителей ювелирных салонов

Текст: Михаил Фалалеев

О завершении расследования в Санкт-Петербурге уголовного дела по серии разбойных нападений сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: iStock
В Москве приезжий совершил разбой в магазине

Она рассказала, что первое нападение ранее неоднократно судимый мужчина совершил через несколько дней после освобождения из мест лишения свободы. В тот раз он разбил молотком витрину комиссионного магазина на проспекте Стачек и, угрожая продавцу, забрал старинный золотой портсигар стоимостью 400 тысяч рублей.

Через месяц бандит совершил разбойный налет на ювелирный салон города Никольское Тосненского района Ленинградской области, а еще через несколько дней - на салон связи на проспекте Науки в Санкт-Петербурге.

Четвертое нападение он совершил уже с подельником. На этот раз они ворвались в магазин ювелирных изделий в одном из торговых центров города Всеволожска. Угрожая охотничьим карабином, они похитили изделия из драгоценных металлов на сумму более восьми миллионов рублей. Еще разбоям подверглись два магазина - в Новгородской области и городе Ломоносове Ленинградской области.

Во время последнего налета их взяли с поличным сотрудники полиции и Росгвардии. Им были предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями 162 и 222 УК РФ. Общий ущерб от совершенных разбоев составил более 14 миллионов рублей.

Сейчас материалы дела направлены в Петродворцовый районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

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