Вячеслава Гайзера освободили от наказания за должностное преступление

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер освобожден от наказания по делу о превышении должностных полномочий, сообщает Сыктывкарский городской суд региона. При этом Гайзер признан виновным, но срок привлечения его к уголовной ответственности по данной статье уже истек.

Как следует из релиза горсуда, Гайзер 2013 году оказал давление на главу Сыктывкара с тем, чтобы передать земельный участок для многоквартирного дома крупному региональному бизнесмену. Участки были переданы без проведения торгов и по минимальной стоимости. Это указание было выполнено, шесть участок оказались в распоряжении коммерческой фирмы, ущерб от передачи земли без торгов составил для местного бюджета 8 миллионов 783 тысячи рублей, посчитали в следствии.

Суд признал Гайзера виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к полутора годам лишения свободы. Однако в связи с истечением срока давности, Гайзер освобожден от наказания.

Сейчас экс-глава Коми отбывает 11-летний срок лишения свободы за коррупцию и организацию преступного сообщества.