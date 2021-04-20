Россия ограничила зону полетов над Черным морем

Россия временно ограничила зону полетов над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM).

Были изданы три NOTAM, они действуют до 24 апреля. В частности, под полное закрытие попали некоторые воздушные трассы в Симферопольском районе. Зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается.

Сегодня "РГ" сообщала о том, что более 20 кораблей Черноморского флота приняли участие в совместных тренировках с авиацией Южного военного округа. Атаку с воздуха на корабельную группировку имитировали три эскадрильи штурмовиков Су-25СМ3. Как рассказали на флоте, полеты были выполнены на предельно низких высотах.