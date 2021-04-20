В Волгограде начался суд над обвиняемым в убийстве студента-иностранца

Волгоградский областной суд начал рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Азербайджана, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

На первом заседании прокурор озвучил обвинительное заключение. Подсудимый вину в инкриминируемых преступлениях признал.

17-летний студент-медик, приехавший учиться в Волгоград из Азербайджана, был убит на почве национальной ненависти. Подозреваемого удалось опознать благодаря записям камер видеонаблюдения. Предполагаемый убийца и его жертва не были знакомы.

Следующее заседание назначили на 27 апреля.