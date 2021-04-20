Рекламные компании США перестанут следить за детьми в мобильных приложениях

Disney, ViacomCBS и еще несколько компаний, занимающихся рекламными технологиями, перестанут в мобильных приложениях для детей собирать их личные данные и готовить с помощью этого специальную таргетированную рекламу. По словам некоторых экспертов, на основе полученной частной информации о ребенке такая реклама способна буквально манипулировать им, заставляя, в частности, совершать покупки в том или ином приложении.

Как пишет издание The New York Times, на компании пожаловались родители, по словам которых рекламные гиганты без их согласия собирали данные детей с помощью специального программного обеспечения (ПО) и тем самым нарушали законы о конфиденциальности и добросовестной деловой практике. Спустя некоторое время Окружной суд Северного округа Калифорнии удовлетворил соответствующие иски, и упомянутые организации согласились от ПО отказаться. При этом контекстуальная реклама, то есть та, которая будет зависеть не от личных данных пользователя, а от отображаемого в приложении контента, останется.

"Это будет самое большое изменение на рынке детских приложений, касающееся бизнес-моделей, которое мы видели. В тысячах приложений дети больше не будут объектом самых коварных и манипулятивных форм маркетинга", - цитирует газета Джоша Голина, исполнительного директора некоммерческой организации "Кампания за детство без рекламы".

Отметим, что нововведения коснутся в том числе таких известных игр, как Llama Spit Spit и Subway Surfers. Последнее в 2019 году стало самым популярным приложением десятилетия - всего оно было скачано около полутора миллиарда раз.