Роспотребнадзор: Недельный порог заболеваемости ОРВИ вырос в 6 регионах

Недельный эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в шести регионах России. Информация размещена на сайте Роспотребнадзора.

"Среди детей в возрасте от трех до шести лет превышение недельного порога зарегистрировано в одном регионе, среди подростков 7-14 лет - в четырех, а среди тех, кто старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 16 субъектах страны", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что коронавирус вдвое чаще сезонного гриппа провоцирует осложнения у заболевших, именно поэтому необходима вакцинация. Прививка позволит избежать проблем не только во время заболевания, но и поможет минимизировать последствия инфекции.

Россиянам доступны три вакцины: "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от специалистов новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак", созданная в федеральном центре имени Чумакова.