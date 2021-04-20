Си Цзиньпин: Китай никогда не будет претендовать на гегемонию и экспансию

Китайский лидер призвал "объединять усилия в преодолении пандемии, укреплять систему глобального управления ради построения глобального сообщества единой судьбы".

Вот основные выдержки из выступления главы китайского государства.

"Мы должны на основе равноправных консультаций создать будущее во имя всеобщего выигрыша. Нам важно, следуя принципам совместных консультаций, совместного строительства, совместного пользования, отстаивать подлинный мультилатерализм и продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления. Глобальные проблемы должны решаться коллективно путем диалога, судьба нашей планеты должна держаться в руках всех стран. Путь развития для всего мира - справедливость, а не деспотизм. Великие государства должны достойно себя вести, проявляя больше ответственности и беря на себя больше обязательств";

"Мы должны на основе открытости и инноваций создать будущее во имя развития и процветания. Важно содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, углублять региональную экономическую интеграцию, укреплять производственные и логистические цепочки, создавать открытую глобальную экономику. А протекционизм и разъединение идут вразрез с экономическими и рыночными правилами, и, в конечном счете, причинят ущерб всем";

"Мы должны совместными усилиями создать будущее во имя здоровья и безопасности. Необходимо стимулировать практику совместного использования информации, совместной профилактики и контроля заболеваемости, наращивать сотрудничество в сфере здравоохранения. Важно развивать международное взаимодействие в разработке, производстве и распределении вакцин, обеспечивать их доступность и ценовую приемлемость для развивающихся стран. Необходимо всесторонне усиливать глобальное управление в области международного здравоохранения, совместно строить систему здравоохранения для всего человечества. Следует придерживаться концепции зеленого развития, совместно продвигать международное сотрудничество по реагированию на изменение климата";

"Мы должны отстоять справедливость и создать будущее на основе взаимного уважения. Необходимо отказаться от менталитета холодной войны и игры с нулевой суммой, нельзя допускать "новой холодной войны" и идеологического противостояния в любых формах и проявлениях. В межгосударственных контактах прежде всего следует руководствоваться принципами равенства, взаимоуважения и взаимодоверия. Только общечеловеческие ценности, такие, как мир, развитие, беспристрастность, справедливость, демократия, свобода, взаимообмен содействуют развитию глобальной цивилизации";

"Китайская сторона готова провести Вторую конференцию по диалогу между цивилизациями Азии с целью продвигать межцивилизационный диалог не только в Азии, но и в мире в целом";

"Инициатива "Один пояс, один путь" - это отнюдь не частная тропинка на чьей-то придомовой территории, а столбовая дорога, ведущая к совместному развитию. Все заинтересованные страны могут к ней подключиться, работать над совместными проектами ради общей выгоды. "Один пояс, один путь" - это путь к развитию, всеобщему выигрышу и надежде. В будущем Китай готов продолжать высококачественное сотрудничество в рамках "Одного пояса, одного пути", претворять в жизнь принцип "совместного обсуждения, совместной реализации и совместного пользования" в духе "открытости, экологичности и неподкупности", прилагать постоянные усилия к обеспечению благосостояния народов и устойчивого развития";

"Мы будем создавать теснейшее партнерство в области здравоохранения, взаимосвязанности, зеленого развития, характеризующееся открытостью и инклюзивностью. Мы с открытым и инклюзивным подходом готовы вместе с партнерами превращать "Один пояс, один путь" в "путь к ликвидации бедности" и "путь к экономическому росту", внести свою лепту во всеобщее процветание человечества";

"2021 год проходит под знаком столетия образования Коммунистической партии Китая. На протяжении прошедших ста лет КПК упорно ведет борьбу за счастье китайского народа, за великое возрождение китайской нации и гармонию во всем мире. Китай продолжит свои усилия для обеспечения мира во всем мире, внесет новый вклад в глобальное развитие и, как и прежде, будет стоять на страже мирового порядка. Китай будет высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и взаимного выигрыша, активно содействовать формированию международных отношений нового типа";

"Какого бы уровня развития ни достиг Китай, он никогда не будет претендовать на гегемонию, экспансию и не станет ввязываться в гонку вооружений. Китай принимает активное участие в многостороннем сотрудничестве в торговой и инвестиционной областях, всесторонне осуществляет "Закон об иностранных инвестициях" и сопутствующие законодательные акты, продолжает сокращать "негативный список" для иностранных инвестиций, продвигает строительство порта свободной торговли Хайнань и формирование новой системы открытой экономики еще более высокого уровня. Китай с удовольствием будет делиться огромными возможностями своего рынка".