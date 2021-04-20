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20.04.2021,  
15:37
Текст:  Алексей Брусилов

Сирийские БТР-152 вооружили мощными пулеметами

В Сирии значительно усилили огневую мощь старых БТР-152. Если ранее эти колесные бронетранспортеры были вооружены 7,62-мм СГМБ, то сейчас на них можно увидеть 14,5-мм КПВ.

Крупнокалиберный пулемет Владимирова, несмотря на то что был создан еще во второй половине 40-х гг., до сих пор считается одним из самых мощных в мире.

На дальности 2000 метров он способен поражать различные наземные, в том числе легкобронированные цели, а на высотах до 1500 метров - самолеты и вертолеты.

Ранее только на небольшом количестве зенитных версий 152-х были спаренные установки ЗТПУ-2, применявшиеся в ходе войны во Вьетнаме и во время событий на Ближнем Востоке.

В 60-е годы "танковая" модификация КПВ нашла применение в боевых разведывательно-дозорных машинах БРДМ-2, БТР-60ПБ, позднее на БТР-70 и БТР-80.

Фото: youtube.com
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По разным данным, в Сирию было поставлено около пятисот БТР-152. Их задействовали во всех конфликтах, в которых участвовала армия этого государства. В 70-е годы началась замена на более современные советские и чехословацкие машины.

С баз хранения их стали возвращать в части в ходе недавних событий, когда после ожесточенных боев с незаконными вооруженными формированиями появилась проблема нехватки легкой бронетехники.

Несмотря на солидный возраст, 152-е и в настоящее время достаточно неплохо справляются с возложенными на них задачами.

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