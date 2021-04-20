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20.04.2021 09:00
Рубрика: Власть

Совет законодателей обсудит реализацию нового Послания президента РФ

Текст: Татьяна Замахина

Совет законодателей РФ 27 апреля обсудит реализацию Послания Федеральному Собранию, с которым президент России Владимир Путин выступит 21 апреля. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Заседание пройдет в Санкт-Петербурге. По словам спикера, кроме работы над Посланием, еще одной главной темой будет "Пандемия: вызовы и решения".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Володин добавил, что накануне соберется президиум Совета. Его заседание проведут первый зампред Совфеда Андрей Яцкин и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Первой темой станет доступность и качество медпомощи в регионах, а также подготовка медицинских кадров. И второй - воспитание в образовательном процессе. В рамках этого вопроса парламентарии собираются обсудить "сохранение исторической преемственности поколений" на основе патриотизма.

Как уточнили в думской пресс-службе, в мероприятиях планируется участие зампредов правительства РФ Дмитрия Григоренко и Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра просвещения Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, а также генерального прокурора Игоря Краснова.

Совет законодателей - совещательный и консультативный орган, в состав которого входят главы палат Федерального Собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, главы парламентов регионов.

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