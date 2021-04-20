Судмедэксперт назвал причину смерти охранника после штурма Капитолия

Судмедэксперт Франциско Диас подтвердил, что охранявший Капитолий полицейский Брайан Сикник скончался от естественных причин. Страж порядка перенес два инсульта и умер на следующий день после беспорядков в Вашингтоне. Как пишет газета Washington Post, вскрытие не подтвердило версию гибели полицейского от распыления химического вещества. Также не было внешних или внутренних повреждений.

Напомним, шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе Брайан Сикник. Прощание с ним прошло в начале февраля в ротонде Капитолия - это одна из наибольших почестей, которые может оказать государство гражданину США. Церемонию посетил глава Белого дома Джо Байден, напоминает РИА Новости.