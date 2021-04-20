Ученые заявили о необходимости перерывов между видеоконференциями

Американские ученые опубликовали исследование, в рамках которого были изучены электроэнцефалограммы головного мозга людей, принимающих участие в видеосовещаниях. Результаты свидетельствуют о том, что большая часть цифровой перегрузки связана с отсутствием перерывов между совещаниями, сообщает пресс-служба Microsoft.

Большое количество встреч подряд увеличивает стресс и затрудняет возможность сосредоточиться, однако даже небольшой промежуток времени между этими собраниями может помочь, утверждают специалисты.

Участники были разделены на две группы: в первой - половина участников посетили четыре получасовых собрания, которые проходили друг за другом, при этом каждый звонок был посвящен различным задачам (например, проектированию планировки офиса или созданию маркетингового плана), а во второй - эти совещания были разделены 10-минутным перерывом, во время которого участники медитировали со специальным приложением. Затем группы менялись местами.

Результаты исследования показали, что мозг работает по-другому, если делать перерывы. Перерыв между видеозвонками предотвращает нарастание стресса. У тех, кому были даны перерывы, средняя активность бета-волны оставалась в значительной степени стабильной с течением времени. У тех же, кто не делал перерывы, средняя активность бета-волн возросла, что свидетельствует о нарастании стресса.

Также перерывы помогают повысить вовлеченность. Чтобы определить, вовлечены ли люди или нет, исследователи изучили мозговую волну, известную как фронтальная альфа-асимметрия (разница между правой и левой альфа-волновой активностью во фронтальной области головного мозга). Те, кто делал перерывы, демонстрировали положительную асимметрию, которая свидетельствует о более высокой активности. Те, кто не делал перерывов, показывали отрицательную асимметрию, что связано с большей отстраненностью.