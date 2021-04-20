Умер создатель образа Индианы Джонса Энтони Пауэлл

Британский художник по костюмам, лауреат и номинант самых престижных наград Энтони Пауэлл скончался 18 апреля в возрасте 85 лет.

Об этом сообщил в Facebook коллега мастера Скотт Трауготт. Без указаний причин смерти своего друга и наставника.

Пауэлл родился в 1935 году в Великобритании. В пять ему подарили театральную куклу, которой он страшно увлекся, принявшись разыгрывать с ней представления. Когда семья перебралась в Дублин, Энтони впервые попал в театр, где особо впечатлился костюмами актеров и практически тут же определился со своей дальнейшей судьбой.

Результат - три премии "Оскар" ("Путешествие с тетушкой", "Смерть на Ниле" 78-го и "Тэсс" Полански), премии BAFTA, "Сезар" и "Тони".

На счету Пауэлла работа над лентами "Мотылек" Шаффнера, "Зло под солнцем" (опять по Кристи), "Индиана Джонс и храм судьбы" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Пираты" и "Девятые врата" Полански, "Капитан Крюк" Спилберга, "101 далматинец" и "102 далматинца", "Мстители" с Умой Турман.