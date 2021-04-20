Видео: корабли и атомные подлодки Северного флота вышли в море

На Северном флоте начались крупные межвидовые учения с участием подводных лодок, кораблей, сухопутных войск и армии ВВС и ПВО.

Как сообщили в Минобороны РФ, маневры проходят под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова. В ходе учений особое внимание уделят обеспечению безопасности экономических объектов России в Арктике.

Ранее "Российская газета" сообщала, что военные также проведут учебные спасательные операции, окажут помощь на море и отработают действия при возможных кризисных ситуациях.