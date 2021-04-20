Власти Таиланда не отменят карантин для туристов в июле

Вакцинированные россияне не смогут посетить Таиланд без карантина с 1 июля. Об этом заявил министр туризма и спорта королевства Пхипхат Ратчакитпракарн.

"Ранее назначенное на 1 июля этого года открытие Пхукета не состоится. План открытия нуждается в серьезном пересмотре из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом", - заявил Ратчакитпракарн, чьи слова приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России со ссылкой на газету Bangkok Post.

Новая дата открытия пока не называется, соответствующее обсуждение запланировано на следующую неделю. "Мы обеспокоены сроками открытия. Нам все еще нужно обсудить план вакцинации. Если цель коллективного иммунитета не может быть достигнута, нам, вероятно, придется рассмотреть возможность открытия только определенных районов на Пхукете", - полагает чиновник.

На данный момент в Таиланде действует карантин, но с 1 апреля он сокращен с 14 до 10 дней.