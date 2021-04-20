Володин сообщил о минимальном числе болеющих COVID депутатов

Количество болеющих коронавирусом депутатов уменьшилось и достигло минимума. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на сегодняшний день один депутат находится на больничной койке с диагнозом коронавирус.

Такая тенденция, по оценке спикера, связана, в частности, с тем, что депутаты активно делают прививки.

"У нас количество тех, кто привился, выросло, - сообщил Володин. - Мы с вами вышли на параметры, о которых говорят специалисты по формированию общественного иммунитета".

Этому также помогло использование масок и перчаток, считает председатель ГД. Особенно за соблюдение правил безопасности ратует фракция ЛДПР.

Володин призвал делать все, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции и подавать гражданам хороший пример.