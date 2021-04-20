Жириновский предложил принимать в вузы только с прививкой от COVID-19

В вузы принимать только тех, кто с прививкой от коронавируса, - с таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Журналистам он объяснил, что зачисление в вузы должно происходить только при таком условии. При этом политик посетовал, что россияне недостаточно активно стремятся вакцинироваться. "В Европе очередь на прививку, - сообщил он, - а у нас пустые кабинеты".

Парламентарий привел в пример публику, перед которой выступал накануне: по его словам, "в аудитории на 150 человек ни один не сделал прививку". Лидер ЛДПР выразил уверенность, что только вакцинация остановит коронавирус.