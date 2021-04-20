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Звезда "Кривого зеркала" Морозов оказался в центре секс-скандала

Новости
    20.04.2021, 13:44
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/morozov_artist Фото: instagram.com/morozov_artist
Фото: instagram.com/morozov_artist

Популярный и узнаваемый российский актер, юморист, телеведущий и клоун Александр Морозов попал в пренеприятнейшую историю - 47-летнего звезду "Кривого зеркала" Евгения Петросяна обвинили в избиении и жестоком изнасиловании.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Укоры в сторону комика выразила 22-летняя студентка Елизавета. Как уточнено, с ней артист, не так давно похорошевший, сбросив почти 60 кило, познакомился посредством Сети. Пригласил на свидание в столицу. Девушка предложение приняла, что далее задокументировала в сторис Instagram серией откровенных роликов из отеля в неглиже. Сопроводив их репликой "Девочки, я в раю" и утверждением, что юморист дожидается ее в соседней комнате.

Но следом "что-то пошло не так" и, как после пожаловалась студентка, Морозов-де взял ее силой. Более того - лишил девственности. Чему у нее, якобы, есть доказательства, снятые на скрытую камеру.

Естественно, сам Александр и его представитель это опровергают. В частности, директор юмориста Светлана заверила в комментарии каналу 360, что предполагаемая жертва "завралась" и "решила сорвать куш".

"Никакого изнасилования не было и быть не могло", - ответственно заявляет представитель. Признав, что "с девушкой он (Морозов - "РГ") этой встречался", но "никаких сексуальных отношений насильственного характера у них не было".

"Попал я, не попал - вам решать. Но моя совесть чиста", - отметил комик на видео в своем Instagram.

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