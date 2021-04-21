38-летняя Алена Водонаева попала в реанимацию с инсультом

Российская телеведущая, писательница, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева была госпитализирована в отделение неврологии, где подверглась тщательному врачебному обследованию. О чем сама рассказала в Instagram, разместив соответствующее фото и передав "привет с больничной койки".

"Слава небесам уже не из реанимации, а из обычной палаты отделения неврологии. Микроинсульт", - пояснила она.

"Вчера днем, часов в 12, мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую", - описала инцидент женщина.

Добавив, что "происходящее, когда все началось", она помнит плохо. "Помню, что меня разматывало в разные стороны и я со всей силы держала язык зубами, чтобы не проглотить его (видимо в тот момент мне казалось, что проглочу)".

Далее телеведущую, заподозрив с ней неладное, доставили в реанимацию, откуда она не забыла записать юзерам несколько сторис - "когда смогла членораздельно разговаривать".

"В целом все хорошо (если это подходит к моей ситуации), лежу в неврологии, меня обследуют от и до", - держит Водонаева общественность в курсе.