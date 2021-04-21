АКРА: 19 регионов могут заместить банковский долг бюджетными кредитами

По расчетам АКРА, регионы смогут рефинансировать за счет бюджетных кредитов около 100 млрд рублей банковского долга при реализации инициативы президента.

В послании Федеральному Собранию он предложил весь объем коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

По всей вероятности, речь будет идти о коммерческих кредитах (так как чтобы рефинансировать обращающиеся облигации, их надо выкупить с рынка) и налоговых и неналоговых доходах. Таким образом, если размер банковского долга превышает 25% налоговых и неналоговых доходов субъекта, объем превышения будет рефинансирован.

По итогам прошлого года таких регионов было 19, среди них - Удмуртия, Хабаровский и Забайкальский края, Мордовия, Архангельская, Псковская, Орловская и Курганская области, Калмыкия и Карелия, отмечает старший директор - руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

По данным Минфина, на начало апреля внутренний госдолг регионов составлял 2,4 трлн рублей, из которых почти полтриллиона - банковские кредиты.

Елена Анисимова полагает, что экономия на процентных расходах может превысить 5 млрд руб. суммарно ежегодно для всех субъектов РФ, которые попадут под эту меру. "Для большинства субъектов действует правило: ставка по кредиту на момент его заключения не должна превышать ключевую, увеличенную на один процентный пункт, - отмечает она. - В прошлом году ставка была на исторических минимумах, поэтому наша оценка может оказаться консервативной".