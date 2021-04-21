ЦИК: Более 146 тысяч человек записались на пробное онлайн-голосование

Чуть более 146 тысяч россиян в первые часы зарегистрировались для участия в тренировке системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

Прием заявлений стартовал в полночь 21 апреля на портале госуслуг и сайте mos.ru (для москвичей).

Пока активнее всех на тренировку ДЭГ записываются нижегородцы, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. За первые 12 часов из этого региона поступило более 10 тысяч заявлений, это 0,4% от общего числа избирателей области. "То есть регион обоснованно претендует на то, чтобы войти в перечень тех, которые будут участвовать в ДЭГ (в сентябре)", - сказал он.

"Мы предполагаем, что в тренировке примут участие около 1,5 % потенциальных избирателей", - отметила Памфилова.

По ее словам, учетные записи на портале госуслуг, сопоставленные с системой ГАС "Выборы", по состоянию на 1 апреля имеют 69 845 975 россиян, а всего избирателей на начало года 108 410 915 человек.

Прием заявлений продлится до 7 мая, а само пробное электронное голосование пройдет с 12 по 14 мая 2021 года.