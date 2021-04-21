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21.04.2021 22:06
Рубрика: Спорт

ЦСКА выиграл у "Фенербахче" в первом матче плей-офф Евролиги

Текст: Илья Соболев
Московский ЦСКА на своем паркете одолел турецкий "Фенербахче" 92:76 в первом матче серии до трех побед плей-офф баскетбольной Евролиги
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

ЦСКА и "Фенербахче" - завсегдатаи "Финала четырех" турнира. Москвичи пробиваются в квартет сильнейших на протяжении последних девяти лет, турки попадают туда шесть сезонов кряду. Во встрече грандов уже на стадии четвертьфинала виноват по большей части "Фенер", который неровно провел регулярный чемпионат, финишировав на седьмом месте.

Фото: euroleague.net
Стартует плей-офф баскетбольной Евролиги

В Москву "Фенербахче" приехал без шести игроков и главного тренера Игора Кокошкова, оставшихся дома вероятно из-за ковида, вспышка которого так невовремя постигла стамбульский клуб. Так что ЦСКА автоматически получил небольшое преимущество. И в первой половине, завершившейся в пользу хозяев со счетом 53:44, армейцы статус фаворита в целом оправдывали.

А вот после большого перерыва у ЦСКА произошел провал. За третью 10-минутку подопечные Димитриса Итудиса набрали лишь 11 очков, ровно в два раза меньше соперника. Как результат, впервые за долгое время "Фенербахче" вырвался вперед - 64:66.

Хозяева паркета реабилитировались в заключительной четверти, буквально уничтожив соперника - 28:10. Приятно, что свою лепту в перелом внесли российские игроки команды, Семен Антонов и Иван Ухов, реализовавшие на двоих три трехочковых. Отдельно стоит отметить игру москвичей в защите, которые заставили замолчать лидера турецких атак Нандо Де Коло. Из 27 очков француз, в свое время блиставший в составе ЦСКА, лишь два набрал за последние десять минут.

А у победителей самыми результативными стали Дэниэл Хэккетт и Уилл Клайберн, настрелявшие по 20 очков.

Следующий матч в серии пройдет в пятницу, 23 апреля.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА

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